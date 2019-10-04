مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي

حرص اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان على مشاهدة جانبًا من المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أقيم عصر اليوم السبت على استاد أسوان.
ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان في الثالثة غدا السبت على استاد أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
وعقد مدير أمن أسوان جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ للتأكيد على الترتيبات الخاصة بالمباراة وتوفير كل ما يلزم خلال اللقاء.
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