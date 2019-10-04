الأهلي يكتفي بتدريبات 50 دقيقة استعدادا لمواجهة أسوان

اكتفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء مران مدته ٥٠ دقيقة؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان غدا السبت في بطولة الدوري. وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران؛ لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأداء المران وسط درجة حرارة مرتفعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق أسوان غدا السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.