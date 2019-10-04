خطاب رسمي.. منتخب تونس يطلب من الأهلي علي معلول

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا يفيد باستدعاء المنتخب التونسي للاعب علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده. ودخل معلول ضمن حسابات منذر الكبير، المدير الفني الجديد لمنتخب تونسي خلفا للفرنسي المقال آلان جيريس. ومن المقرر أن يطير معلول إلى تونس عقب موقعة أسوان المقرر لها يوم السبت المقبل لخوض ودية منتخب بلاده أمام الكاميرون استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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