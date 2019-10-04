تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك اليوم

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق، حيث تحدث المدير الفني عن مباراة مصر للمقاصة التي أقيمت أمس .
وحرص ميتشو على تصحيح بعضالأخطاء للاعبين على أن يتم البدء في الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام اف سي مصر بداية من غد السبت بعد أن ينتظم كل اللاعبين في التدريبات، وذلك بعد أن خاض بعض اللاعبين تدريبات خفيفة اليوم خشية التعرض للإجهاد .
ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية .
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