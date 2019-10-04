الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الجمعة تحت قيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز . الثالثة من بطولة الدوري الممتاز . وخاض لاعبو الفريق مرانا خفيفا عصر اليوم ، ضمن برنامج الإعداد واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية . من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية . واختتم المران الذى استمر 45 دقيقة بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء التى ظهرت بلقاء المصرى البورسعيدى بالجولة الماضية .

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