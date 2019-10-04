الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة الظهور الأول محلياً لأحمد كاستيلو ومحمود عبد المنصف فى ظل خروج

محمد فوزى للإيقاف وإبراهيم أبواليزيد للإصابة .

القائمة كاملة كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى عبد الفتاح ، محمود عبد المنصف.

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خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدى ، محمد

هاشم ، أحمد فتحى “كاستيلو”، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى ، محمد الشامى ، وجيه عبد الحكيم.