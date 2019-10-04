مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي جاهز للمشاركة وودية بوتسوانا خير إعداد

أكد سلافين بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون الانجليزى، أن المدافع المصري أحمد حجازى جاهز للمشاركة مع منتخب مصر. وقال سلافين بيليتش في تصريحات لصحيفة "expressandstar" الانجليزية، "أمر رائع لنا جميعا أن يخوض أحمد حجازى مباراة ودية مع منتخب مصر أمام بوتسوانا، أنها مباراة ودية وخير تدريب له قبل المشاركة في المباريات الحاسمة. بوتسوانا، أنها مباراة ودية وخير تدريب له قبل المشاركة في المباريات الحاسمة. وأوضح المدير الفني لوست بروميتش "حجازى جاهز للمشاركة معنا عقب عودته من معسكر منتخب مصر، بعدما تدرب معنا بصورة جيدة طوال الأسبوعين الماضيين". الأسبوعين الماضيين". وواصل :"أحمد حجازى لاعب مهم بالنسبة لنا، وقررنا إشراكه في بعض مباريات الفريق الرديف لاكتساب اللياقة". Advertisements وخضع أحمد حجازى لجراحة فى الكاحل قبل بداية الموسم الحالى، لإزالة عظمة زائدة فى الكاحل. وينطلق معسكر منتخب مصر الاثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 14 أمام منتخب بتسوانا بالقاهرة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية 2021.

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