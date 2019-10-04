الاتحاد السكندري يهزم الأولميبي في دوري المرتبط لكرة السلة

حقق فريق الشباب بالاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نظيره الأوليمبي بنتيجة 65/58 الدورة المجمعة الأولي للدوري المرتبط. وخلال الشوط الأول لنادي الاتحاد السكندري حقق الاتحاد الفوز بنتيجة 15 / الأوليمبي 10 وفي الشوط الثاني تقدم الأوليمبي علي الاتحاد الاتحاد 27 - الاوليمبي 28 وخلال الشوط الثالث واصل الاولميبي تفوقه الاتحاد 44 / الاوليمبي 45 الاتحاد 27 - الاوليمبي 28 وخلال الشوط الثالث واصل الاولميبي تفوقه الاتحاد 44 / الاوليمبي 45 وخلال الشوط الرابع حقق الاتحاد الفوز بالمباراة بنتيجة 65/58

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