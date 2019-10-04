رفض طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك الراحة وخاض التدريبات مع زملائه بالفريق اليوم، وذلك رغم غياب حامد عن مباراة اف سي مصر المقبلة بالدوري الممتازبسبب تعرضه للطرد بعد نهاية مباراة مصر للمقاصة .
وفضل لاعب وسط الزمالك الخضوع للتدريبات بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على جاهزيتهالفنية والبدنية والاستعداد للمباريات المقبلة التي تلي مباراة إف سي مصر .
ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يرفض الراحة ويشارك في تدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.