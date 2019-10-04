تقرر بصفة رسمية، إقامة مباراتين وديتين بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري بالقاهرة . بالقاهرة . كانت "الوفد" أكدت أن منتخب حنوب أفريقيا هو الأقرب لمواجهة الفراعنة وديًا خلال معسكر أكتوبر الجاري . الفراعنة وديًا خلال معسكر أكتوبر الجاري . ويستعد المنتخب لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا.

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كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لـ "الوفد" .. المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا وديا في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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