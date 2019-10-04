تعرف على قرارات عمومية اتحاد اليد بعد اكتمال النصاب القانوني

اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد كرة اليد بعد اكتمال النصاب القانونى، إلغاء بند الـ 8 سنوات فى لائحة الاتحاد .
كما قررت الجمعية العموميه اعتماد تعيين رؤساء المناطق بدلا من الانتخاب .
ومن جانبها أكدت مني أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على فتح بند الـ 8 سنوات على الجميع سواء على الرئاسة أو العضوية ، مشيرة إلى أن الاتحادكان من الاتحادات القلائل التى أقرت مسبقا ببند الـ 8 سنوات.
كما وافق المجلس أيضا على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .
وجاءت الجمعية العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى استقرار المنظومة حتى الانتهاء من مونديال
عدد الحضور في الجمعية العمومية ٧١ ناديا من أصل ٨٠ ناديا
مناقشة و اعتماد ميزانية الاتحاد المصرى لكرة اليد
إلغاء بند الثمانى سنوات
إجراء الانتخابات القادمه على ٧ مقاعد فقط
إلغاء انتخابات المناطق و الفترة القادمة ستكون بالتعيين.
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