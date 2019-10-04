تعرف على قرارات عمومية اتحاد اليد بعد اكتمال النصاب القانوني

اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد كرة اليد بعد اكتمال النصاب القانونى، إلغاء بند الـ 8 سنوات فى لائحة الاتحاد .

كما قررت الجمعية العموميه اعتماد تعيين رؤساء المناطق بدلا من الانتخاب .

ومن جانبها أكدت مني أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على فتح بند الـ 8 سنوات على الجميع سواء على الرئاسة أو العضوية ، مشيرة إلى أن الاتحاد

كان من الاتحادات القلائل التى أقرت مسبقا ببند الـ 8 سنوات.

كما وافق المجلس أيضا على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .

وجاءت الجمعية العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى استقرار المنظومة حتى الانتهاء من مونديال

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2021 ، حيث تزامن موعد الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، خاصة أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض.

عدد الحضور في الجمعية العمومية ٧١ ناديا من أصل ٨٠ ناديا

مناقشة و اعتماد ميزانية الاتحاد المصرى لكرة اليد

إلغاء بند الثمانى سنوات

إجراء الانتخابات القادمه على ٧ مقاعد فقط

إلغاء انتخابات المناطق و الفترة القادمة ستكون بالتعيين.