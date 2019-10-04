إعلان حكام مباريات الأحد في الدوري المصري الممتاز

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام بعد غد الأحد ضمن الجولة الثالثة علي النحو التالي: الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي .. وجلال أحمد حكما رابعا هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي .. وجلال أحمد حكما رابعا حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد .. سيد شعبان حكما رابعا رشاد .. سيد شعبان حكما رابعا طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين .. عمرو الشناوي حكما رابعا الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي يعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد عبدالمجيد .. سعيد حمزة حكما رابعا

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