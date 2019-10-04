الكاف يمنح محمود الخطيب فرصة ذهبية للإنتقام من مرتضى منصور

حصل رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” على فرصة ذهبية لرد الصاع صاعين وللانتقام من رئيس الزمالك “مرتضى منصور” الذي يتهجم عليه بصفة مستمرة في القنوات المصرية المختلفة، بعدما أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قضية مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي إلى لجنة المسابقات في الكاف، والتي يُعد الخطيب أهم أعضاءها الـ 17 مع رئيس نادي مازيمبي الكونجولي “مويس أتومبي” ورئيس نادي الوداد المغربي “سعيد الناصري”.

ويستطيع رئيس الأهلي استغلال منصبه في الكاف لإقناع أعضاء لجنة المسابقات بأن الظروف الأمنية في القاهرة كانت على ما يُرام وتُساعد لإقامة المباراة في موعدها الأصلي “السبت 28 سبتمبر” على ملعب بتروسبورت دون نقلها إلى الاسكندرية كما طلب الزمالك.

بالتالي يَحق لنادي جينيراسون فوت الاعتراض وتجاهل القرار الصادر بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية كَونه أتخذ قبل الموعد النهائي للمباراة بـ 24 ساعة فقط وليس كما تنص لوائح الكاف قبل 10 أيام من موعد المباراة.

ولدى محمود الخطيب مُبررات كافية للانتقام من الزمالك داخل أروقة الكاف خلال الاجتماع الذي سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 8 أكتوبر الجاري، فقد أهانه رئيس الزمالك “مرتضى منصور” بصور مختلفة، وشكك في أحقيته بإدارة النادي الأهلي عدة مرات.

وزاد الوضع سوءًا بين محمود الخطيب ومرتضى منصور بعدما قال الأخير لقناة الحدث اليوم، صباح اليوم الجمعة، بأنه تقدم بـ 16 بلاغًا للنائب العام ضد مجلس إدارة الأهلي.

وأضاف مرتضى منصور “رئيس الأهلي (محمود الخطيب) يحاول الاستقواء بالخارج، واستدعاء منظمات أجنبية ضدي لإثارة الفتنة”.

ولن يلوم أحد محمود الخطيب إذا ما صوت لصالح تأهل النادي السنغالي إلى دور المجموعات، بعد كل ما تعرض له من إهانات مرفوضة من مرتضى منصور الذي يوجه أقذع الكلمات والألفاظ بصفة يومية إلى الخطيب وباقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي أثناء وبعد فترة رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ في مصر.

لماذا الخطيب مؤثر؟

يُعد صوت الخطيب الأهم والأقوى بين كل أصوات أعضاء لجنة المسابقات التابعة للكاف، ليس لأنه رئيس أكبر ناد أفريقي فقط.

الخطيب يحظى بإحترام غير عادي داخل أروقة الكاف، ودائمًا ما يُستدعى من مسؤوليه للمشاركة في الفعاليات والمناسبات المؤثرة للاتحاد، وهذا ما لا يحظى به مرتضى منصور بسبب معاداته للجميع.

في منتصف الشهر الماضي تمت دعوة الخطيب لحضور اجتماع تطوير الكرة الأفريقية، وكان رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” حاضرًا وإلتقى به.

وقال إنفانتينو خلال الاجتماع “شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي أشكر رئيس الأهلي محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم الأفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع الذي ركز على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الأفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الأفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب”.

وأضاف رئيس الفيفا في خطابه “تعاون الخطيب وكل القائمين على المنظومة الكروية في أفريقيا، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير الكرة الأفريقية، وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات”. (مصدر التصريح هنا).

وبعد أيام قليلة من حديث إنفانتينو المميز، سافر محمود الخطيب إلى مدينة الغردقة بدعوى من الكاف، لحضور حفل توقيع عقود إستضافة مصر لاحتفالية اختيار أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، والمقرر لها في شهر يناير 2020. (مصدر الخبر هنا).

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبق له اختيار محمود الخطيب، سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بين شهري يونيه ويوليو 2019.

لكن ورغم كل ما ذُكر من قوة الخطيب في الكاف ودوافعه للانتقام من مرتضى منصور، قد ينسى مشاكله ويُساعد الزمالك كَونه ممثلاً لمصر في المسابقة القارية الأولى.

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والآن نترككم مع جدول بقائمة أعضاء لجنة المسابقات في الكاف، والمخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا من عدمه: