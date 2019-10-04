رياضة | نجم ريال مدريد ينضم إلى قائمة المصابين قبل مواجهة غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينضم إلى قائمة المصابين قبل مواجهة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه وغيابه عن المواجهة القادمة ضد فريق غرناطة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر الريال بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للفريق، إن بعد الاختبارات التي أجريت على مارسيلو من قبل ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته باستطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى".

وأشارت تقارير حسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، إن مارسيلو سوف يغيب لمدة أسبوعين بسبب إصابته خلال الفترة الأخيرة وسيعود بعدد التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق غرناطة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الليجا الإسبانية.