رياضة | مدرب منتخب إسبانيا: راموس يريد اللعب لسن الـ 40.. وسجل كاسياس سيتم كسره

كشف روبرت مورينو، المدير الفنى للمنتخب الإسباني، عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتى الماتادور أمام منتخبي النرويج والسويد فى التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يخرج المنتخب الإسباني، من أجل مواجهة منتخب النرويج يوم 12 أكتوبر ثم منتخب السويد في 15 أكتوبر خارج ملعبه.

وشهدت القائمة تواجد لاعب واحد فقط من فريق برشلونة وهو سيرجيو بوسكيتس ولم تتضمن اسم النجم الواعد أنسو فاتى نجم، الذى لمع مؤخرًا وحصل على الجنسية لتمثيل الماتادور بدل من منتخب بلاده الأصلي غينيا بيساو.