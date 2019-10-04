رياضة | مهاجم إنتر ميلان يكشف عن هدية ميسي له بعد موقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم إنتر ميلان يكشف عن هدية ميسي له بعد موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي عن مواجهة فريق برشلونة الاسباني، واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "مارتينيز" في تصريحات صحفية: "لقد تعلمنا الكثير من المباراة ضد البارسا، تعلمنا أن علينا إعطاء شيء أكثر، ومعرفة قوة الخصم، لم نتمكن من الفوز بسبب أخطائنا، وسنحاول تصحيحها، وتحسينها مع المدرب كونتي".

وأضاف: " إنه حلم اللعب بجانب ميسي، لطالما أعجبت بميسي منذ صغري، ألعب معه في المنتخب الوطني، ولدي صداقة معه، ولكن الأن تفكيري وأهدافي مع إنتر هذا الموسم".

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وواصل تصريحاته: " طلبت من ميسي القميص قبل المباراة بين البارسا وإنتر، وأعطاني القميص في نهاية المباراة، وُلدت صداقة طيبة بيننا في المنتخب الوطني، هو مرجع بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته: "سنحاول إيقاف كريستيانو رونالدو، فهو لاعب قوي للغاية، ونعرف مقدار الجودة التي يتمتع بها".

وكان انتر ميلان خسر أمام برشلونة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.