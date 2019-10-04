رياضة | فرج عامر: الخطيب "رمز" لازم نحافظ عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الخطيب "رمز" لازم نحافظ عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المتواصل على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الكابتن محمود الخطيب رمز كبير وانسان عظيم لازم نحافظ عليه".

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وتشهد الأيام الماضية هجومًا كبيرًا من جانب رئيس الزمالك على رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، حيث تقدم النادي بعدة بلاغات إلى النائب العام ورئيس مجلس الوزارء ووزير الشباب والرباضة واللجنة الأوليمبية المصرية بعد التجاوزات التي حدثت من قبله في أحد البرامج التلفزيونية

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه أسوان في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف نظيفة سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.