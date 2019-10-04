رياضة | سولشاير: لا أعذار أمامنا في مباراة نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: لا أعذار أمامنا في مباراة نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاسكتلندي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه يسعى بكل قوة لتجهيز فريقه للمباراة المقبلة أمام مضيفه نيوكاسل.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل مساء الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وأضاف سولشاير في تصريحات صحفية :"سأقوم بتجهيز الفريق لمحاولة الفوز على نيوكاسل ،وأنا متأكد من أن ستيف بروس مدرب نيوكاسل سيفعل الشيء نفسه. كان اللعب على أرضية ملعب ألكمار صعبُا ولكن أمامنا بضعة أيام للتعافي ويجب أن نكون مستعدين ليوم الأحد ،لا توجد أعذار على الإطلاق".

وتابع :""لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء للغاية ؛في بعض الأحيان ،لم نستغل الفرص أمام المرمى بشكل جيد ،لكننا سنعمل على ذلك. بعد الكثير من المباريات لم أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين خصومنا. ربما شعرت بذلك بعض المرات ليس أكثر".

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وزاد :"لا توجد الكثير من الأندية التي تتمتع بمكانة مانشستر يونايتد تمنح اللاعبين الشبّان فرصًا للّعب بالطريقة التي نفعلها. نحن نمنحهم فرصة للنجاح ،وأنا متأكد من أن بعضهم سيستمر و يكون جزءًا من فريق ناجح".

وأوضح :"لسنا في التسعينيات الآن ،إنه عصر مختلف ،مجموعة مختلفة نقوم ببنائها ،نحن نعلم أنه ستكون هناك تقلّبات (في المستوى و النتائج) ولكنني مستعد لرؤية هؤلاء الفتية يتألقون".

وأتم حديثه عن جاهزية بوجبا قائلا :"ربما لن يكون بول بوجبا جاهزًا ،هناك استراحة دولية قادمة وقد يكون من الأفضل إعطاؤه 10 أو 14 يومًا إضافيًا ليصبح جاهزًا لمباراة ليفربول. أشعر بأن الفوز خارج أرضنا سيأتي. إذا لم يحدث ذلك فسوف نتلقى نفس الأسئلة بعد كل مباراة".