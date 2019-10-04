رياضة | موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الاتفاق نظيرة الهلال، مساء السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد؛ ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب قبل النهائي، يوم الثلاثاء، ليصبح قريبًا من التأهل.

أما محليًا يتصدر جدول البطولة السعودية برصيد 13 نقطة حصدهم من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ستة نقاط حتى هذه الجولة.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:-

وتذاع مباراة الهلال والاتفاق مساء السبت، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر جولتين على فريق الاتحاد، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط، والتعاون بهدفين مقابل هدف، الخميس الماضي.

بينما يتطلع الاتفاق إلى استغلال كثرة الإصابات التي تعرض لها عددا من لاعبي الزعيم لحسم المواجهة لصالحة، بعدما تأكد غياب الخُماسي: "سالم الدوسري ومحمد كنو وجيوفينكو وعبدالله المعيوف ونواف العابد"، عن اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

