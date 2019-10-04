رياضة | طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك واف سي مصر

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام بعد غد الأحد ضمن الجولة الثالثة علي النحو التالي:

الجونة ومصر المقاصة:

محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي.. وجلال أحمد حكما رابعا

حرس الحدود وطنطا:

محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد.. سيد شعبان حكما رابعا

طلائع الجيش وبيراميدز:

أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين.. عمرو الشناوي حكما رابعا

الزمالك واف سي مصر:

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طارق مجدي يعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد عبدالمجيد ..سعيد حمزة حكما رابعا

وكانت أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

الجمعة ٤ أكتوبر:

- سموحة وإنبي: محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر و معهم أحمد حمدي حكما رابعا

السبت ٥ أكتوبر:

- أسوان والأهلي: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا

- وادي دجلة والإسماعيلي: محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا

- الإنتاج الحربي والمقاولون العرب : نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا

- المصري والاتحاد السكندري : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا