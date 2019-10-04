رياضة | مفاجأة.. راموس يتسبب في عدم تولي "المُقاتل" تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. راموس يتسبب في عدم تولي "المُقاتل" تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب اللاعب الإسباني سيرجو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في عدم تولي إحدي المدرين المتميزين على الساحة العالمية تدريب الفريق الأبيض في بداية الموسم الحالي وقبل تولي زين الدين زيدان قيادة تدريب الفريق.

وأشارت تقارير حسب موقع فيتشاجيس دوت نت، إن الإيطالي أنطونيو كونتي كان المرشح المفضل لدى بيريز رئيس فريق ريال مدريد من أجل تولي قيادة تدريب الفريق هذا الموسم.

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ولكن اعترض سيرجو راموس قائد الفريق على تولي كونتي تدريب الفريق وهذا ما جعل ريال مدريد يفكر في تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق من أجل عدم زيادة الأزمات داخل النادي.

وتولي المدرب الإيطالي كونتي تدريب فريق إنتر ميلان في بداية الموسم الجاري حيث يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو بعدما فاز في جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن.

بينما يواجه إنتر ميلان بعض المشاكل في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تعادل في الجولة الأولى من دور المجموعات وخسر الجولة الثانية من فريق برشلونة الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.