رياضة | فيرمينو يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينو يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز اللاعب الدولي البرازيلي فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بنادي ليفربول متفوقا على لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح واللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني و المدافع الدولي الكاميروني ماتيب.

واستطاع فيرمينو أن يتألق خلال شهر سبتمبر مع نادي ليفربول في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء أبرز ما قدمه المهاجم الدولي البرازيلي مع ليفربول هذا الشهر كالتالي:

سجل فيرمينو هدف الفوز في مرمي تشيلسي ليمنح ليفربول ثلاث نقاط هامة خارج أرضه واستطاع أن يصنع هدفين في مباراة الريدز أمام نيوكاسل منحت ليفربول الثلاث نقاط وصدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالعلامة الكاملة وفي دوري أبطال أوروبا صنع فيرمينو هدفين أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في المباراة التي حقق فيها ليفربول اول ثلاث نقاط ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.