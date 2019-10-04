رياضة | مصر تواجه بتسوانا على ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تواجه بتسوانا على ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى اللقاء الودى والمقرر له يوم 14 أكتوبر الجاري، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعد مباراة مصر وبتسوانا هي الأولي للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري والذى يعاونه كل من أحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر وتواجد محمد بركات مدير للمنتخب.

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ويستعد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري على إعلان قائمة الفراعنة التى ستنضم للمعسكر القادم والمقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة ودية أمام منتخب بتسوانا استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وكان البدري قد أعلن عن ضم 5 لاعبين محترفين للمعسكر وهم محمد صلاح لاعب ليفربول وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي.

ولكن اتفق الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح علي عدم قدومه خلال المعسكر القادم لأخذ فترة كبيرة من الراحه، بسبب شعور اللاعب بالإجهاد في العضلة الضامة.