رياضة | 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميودارج بيسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه وادي دجلة مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبًا وهم :- حراسة المرمى : محمد مجدي - محمود منصف خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد كاستلو - أسامة إبراهيم - محمد مجدي - أحمد أيمن Advertisements خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطق "دونجا" - محمد بيومي - أحمد مدبولي - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - محمد صادق - بيكيتي سيلفا - محمد الشامي خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - محمد حمدي - بينسون سيلونجو. والجدير بالذكر أن الإسماعيلي قد تلقى الخسارة في الجولة السابقة أمام المصري البورسعيدي بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

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