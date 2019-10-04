رياضة | رسميًا.. أسوان يُعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيس بوك" :"رسميًا: "سيتم إذاعة مباراة أسوان و الأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور".

وكان نادي أسوان قد هدد بعدم إذاعة المباراة لعدم وصول اتفاق مع الشركة الراعية لنقل المباراة تلفزيونيًا.

ويستضيف أسوان نظيره الأهلي غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل أسوان اللقاء برصيد نقطة وحيدة، بالخسارة أمام مصر المقاصة، والتعادل أمام إف سي مصر، فيما يخوض الأهلي المباراة بـ٦ نقاط بالفوز في مباراتين متتاليتين على سموحة والإنتاج الحربي.