رياضة | زيدان يرد على منتقدية بتصريحات نارية.. ويوضح سر تدهور مستوى كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرد على منتقدية بتصريحات نارية.. ويوضح سر تدهور مستوى كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على الانتقادات التي تواجه الفريق الأبيض الملكي بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا،

وقال زيدن، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غرناطة ببطولة الليجا الإسبانية: "أن الفريق "صار أفضل مما كان عليه قبل شهرين وسيكون أفضل عقب فترة توقف الدوري مع العلم أننا نتصدر جدول الليجا".

وقبل مواجهة غرناطة، غدًا السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قال زيدان "إذا كانت مباراة غد بين صاحب المركز الأول (الريال) وصاحب المركز الثاني (غرناطة) فهذا يعني أننا لا نقوم بعمل سيئ".

وأضاف زيدان مدافعا عن فريقه: "نعلم كيف هو الوضع ولسنا في حالة سيئة كما يصورها البعض، لكن هذا ريال مدريد ولن يتغير شيئا مهما قيل. لذلك نوجه تركيزنا على الأمور التي نستطيع القيام بها على أرض الملعب. لدينا مباراة غدا سنحاول من خلالها البقاء في الصدارة".

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وبسؤواله عن الخصم الذي سيحل ضيفا على اللوس بلانكوس في ملعب سانتياجو بيرنابيو، أكمل زيزو بقوله: "غرناطة يقدم موسما جيدا، ونريد أن نقدم أمامه مباراة جيدة، على الرغم من ضيق الوقت المتاح للتعافي بسبب مباريات التشامبيونزليج في منتصف الأسبوع".

وزاد مدرب الريال بقوله: "نعلم ماذا فعلنا في الشوط الثاني أمام بروج، ربما لم نقدم أداء مبهرا لكننا واجهنا الموقف وفي النهاية غيرنا مسار المباراة. نريد القيام بالأمر ذاته أمام غرناطة الذي سيسعى لحصد النقاط".

وفي سياق متصل، أشاد زيدان بالحارس الفرنسي، الوافد من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، ألفونسو أريولا، الذي سيحرس عرين ريال مدريد أمام غرناطة بسبب غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من مشكلات بالمعدة حالت دون تمكنه من استكمال مواجهة بروج الثلاثاء الماضي.

وأختتم زيدان تصريحاته بالحديث عن أريولا الذي استكمل مباراة التشامبيونزليج بدلا من تيبو كورتوا: "لقد تأقلم بشكل سريع جدا وهو سعيد للغاية بوجوده معنا... إنني سعيد جدا بعمله".