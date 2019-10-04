رياضة | هوكي الشرقية" يفوز على شباب ناصر في دوري المنطقة مواليد 2000/2001

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوكي الشرقية" يفوز على شباب ناصر في دوري المنطقة مواليد 2000/2001 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق آنسات الهوكي بنادي الشرقية مواليد 2000-2001، تحقيق فوز ساحق على فريق مركز شباب ساحة ناصر، بسبعة أهداف نظيفة دون رد، في ثاني مبارياته بدوري منطقة الشرقية للهوكي مواليد 20002001.

قدم لاعبات هوكي الشرقية أداءًا متميزًا خلال أشواط المباراة، ونجحن في الاستحواذ على مجريات المباراة بالكامل.

وخاض فريق الشرقية المباراة ب18 لاعبة في قائمة الفريق وهم: مريم السيد، ميار صفى، إسراء رمضان، آلاء نوار، مريم محمد كمال، آلاء مجدى، ندى أحمد، سارة طارق، سما سامى، شهد سامى، سلمى محمد، مى محمد كمال، رؤى عماد، مايا يسري، فاطمة طارق، دينا مجدي، نور الحسينى، جنى محمد.

وكان فريق آنسات الهوكي بالشرقية، نجح في تحقيق الفوز على فريق ديرب نجم بنتيجة 121 في أولى مباريات الفريق بدوري منطقة الشرقية، الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الدكتور أحمد عبد الكافي مدير فني، والكابتن أحمد محمد متولي مدير إداري، وكابتن ياسمين جمال مدرب عام، وكابتن دنيا إبراهيم مدرب، وكابتن نهلة أحمد عبدالله مدرب.

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حضر المباراة المهندس كامل رمزي عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على الفريق، وعدد من أولياء أمور اللاعبات.

يجدر الإشارة إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقياده محمد فايز المدير الفني للفريق، اختتم تدريباته، ظهر اليوم الجمعة، على استاد جامعة الزقازيق، استعدادًا لمباراة نادي الجمارك الودية، والمقرر لها غدًا السبت في الثالثة عصرًا، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الثالثة، والمقرر انطلاقته الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يسافر الفريق صباح غدًا السبت إلى مدينة بورسعيد لخوض المباراة الودية مع الجمارك، على أن يعود الفريق عقب المباراة مباشرة لمدينة الزقازيق.

ويعد هذا اللقاء هو سابع اللقاءات الودية للفريق الشرقاوي خلال فترة الإعداد التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد من دوري الدرجة الثالثة.

حيث حقق فريق كرة القدم الفوز في أربعة لقاءات على فرق أبوكبير والرباط والأنوار والمنصورة والسنبلاوين على الترتيب، فيما نال الفريق هزيمتين من اتحاد الشرطة وبني عبيد.