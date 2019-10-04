رياضة | عاجل.. برشلونة يحدد بديل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحدد بديل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر بصورة نهائية على المدرب الذي سيقود الفريق عقب الإطاحة بالمدرب الحالي إيرنيستو فالفيردي.

ومن الجدير بالذكر ان إدارة ناد برشلونة تستعد لإقالة فالفيردي من تدريب البلاوجرانا، في حال حدث أي تعثر جديد سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وتغلب فريق برشلونة على نظيره انتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي برشلونة يحرص على تعيين مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بلايت الأرجنتيني، ليحل محل إرنستو فالفيردي إذا قرروا طرده في الفترة المقبلة.

وألمحت الصحيفة البريطانية الشهيرة في السياق ذاته ونقلاً عن قناة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية أن جاياردو مدرب ريفر بلايت يتصدر قائمة المدربين المحتملين بعد فترة 5 سنوات في أمريكا الجنوبية، كانت حافلة بالنجاح.

واختتمت الصحيفة أن مارسيلو جاياردو يقترب من نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على بوكا جونيورز 2-0 في ذهاب دور نصف النهائي.

ويستعد نادي برشلونة الاسباني لخوض مباراة قوية ضد فريق إشبيلية يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.