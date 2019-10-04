رياضة | بالأرقام.. إشبيلية هو الضحية المٌفضلة لـ "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. إشبيلية هو الضحية المٌفضلة لـ "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية، في مواجهة نارية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في اطار مباراة الذهاب بين الفريقين على ارضية ملعب كامب نو.
وفي هذا السياق، سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ضحيته المفضلة "فريق إشبيلية"، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 36 هدفاً في مرمى إشبيلية.
وفي بطولة الدوري الإسباني "الليجا" ... لدى ميسي معدل تهديف كبير في مواجهة اشبيلية، (1.12) هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل 28 هدفا في 25 مباراة ضد الاندلسيين.
ومن الجدير بالذكر ان ميسي قد سجل في مرمى اشبيلية في بطولات الليجا، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الاسباني وكأس السوبر الأوروبي.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني برصي 13 نقطة تمكن من تحقيقها بعد خوضه 7 مباريات حقق الفوز بأربعة مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسارة مباراتين،
بينما يحتل إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الاسباني بنفس رصيد البرسا 13 نقطة أيضا ولكن يختلف بالترتيب عن نادي برشلونة بفارق الأهداف، ريال مدريد يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.