رياضة | فايلر يكتفي بـ50 دقيقة في مران الأهلي قبل مواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يكتفي بـ50 دقيقة في مران الأهلي قبل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ستاد أسوان استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خوض الفريق للتدريبات لمدة 50 دقيقة فقط خوفا عليهم من الإجهاد.

وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران؛ لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأداء المران وسط درجة حرارة مرتفعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان عصر غد السبت على ستاد أسوان في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول جولتين بالدوري على حساب سموحة بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.