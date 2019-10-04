اونلاين | يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA LIVE كورة لايف I7SRY PLUS رابط ماتش ليفربول صلاح NQW

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ويدخل ليستر سيتي مباراته ضد ليفربول بمعنويات عالية عقب فوزه الساحق على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة الأحد الماضي. في حين يدرك مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، جيدا تهديد ضيفه، خاصة إذا كان متصدر الـ"بريميرليغ" سيدافع مثلما فعل ضد سالزبورغ النمساوي الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال في مبارة معقدة انتهت بفوز الـ"ريدز" بشق النفس وبنتيجة (4-3).

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وقاد رودجرز الذي خلف الفرنسي كلود بويل، ليستر سيتي، البطل المفاجأة موسم 2015-2016، إلى نتائج لافتة هذا الموسم حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة خولته المركز الثالث بين الستة الكبار مستغلاً البداية المتعثرة لتوتنهام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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من جهة أخرى، سيسعى ليفربول إلى تمديد سلسلة انتصاراته الافتتاحية ليعادل أفضل إنجاز له في تاريخه عندما فاز بمبارياته الثماني الأولى موسم 1990-1991 ويصبح على بعد فوز واحد من صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في افتتاح البريمر ليغ: تشيلسي (9 انتصارات موسم 2005-2006).

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة