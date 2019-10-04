زوجة إيفان راكيتيتش تدعم اللاعب بعد أزمته الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت راكويل ماوري، زوجة اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق برشلونة الإسباني، على الأزمة بين زوجها والمدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي.

فالفيردي يبدو أنه لا يضع اللاعب الكرواتي صاحب الـ31 عاما في حساباته، وهو ما يظهر جليا من إبعاده عن التشكيلة الأساسية بشكل دائم مؤخرا، مما دفعه إلى البحث عن عرض آخر خلال الصيف الماضي.

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راكويل ماوري زوجة راكيتيش استندت إلى ما قاله مانو كارينو الصحفي بإذاعة “كادينا سير” بشأن اللاعب، عندما قال موجها حديثه إلى فالفيردي: “لا يمكنك أن تسيء معاملة راكيتيتش أكثر من ذلك”.

الجملة ألهمت راكويل، التي دافعت عن زوجها بتعليق على حسابها بموقع “إنستجرام”، قالت فيه موجهة حديثها إلى زوجها: “مع ذلك أنت لم تستسلم، أنت مثال على المثابرة والحكمة والكفاءة المهنية.. لأجل كل ذلك أنا أحبك، أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغير ذلك”.

راكيتيتش كانت قد انتقل إلى “كامب نو” عام 2014، وساهم مع الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، فضلا عن الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015.