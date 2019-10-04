شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جوميز لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن اللاعب الفائز رسميا بجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. جوميز لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا وفاز الفرنسي "بافيتيمبي جوميز" مهاجم نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. Advertisements وفاز جوميز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا وتسجيله لهدفين. نتيجة مباراة الهلال والسد بدوري أبطال آسيا واستطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي السد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ عدة أيام ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

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