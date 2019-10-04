شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يعلن تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

أعلن التشيلي لويس سييرا، عن تشكيل نادي الاتحاد لملاقاة الحزم، على ملعب الجوهرة المشعة،وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي

حراسة المرمى: فواز القرني

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الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد المحسن فلاته، زياد المولد، منصور الحربي

الوسط: كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، إيميليانو فيشيو

الهجوم: عبد العزيز البيشي، رومارينهو، هارون كمارا

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الحزم في المركز التاسع، برصيد 7 نقاط.