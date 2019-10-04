شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يعلن تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
أعلن التشيلي لويس سييرا، عن تشكيل نادي الاتحاد لملاقاة الحزم، على ملعب الجوهرة المشعة،وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي
حراسة المرمى: فواز القرني
الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد المحسن فلاته، زياد المولد، منصور الحربي
الوسط: كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، إيميليانو فيشيو
الهجوم: عبد العزيز البيشي، رومارينهو، هارون كمارا
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الحزم في المركز التاسع، برصيد 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر سييرا يعلن تشكيل الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.