شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفقد خمسة لاعبين أمام غرناطة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة رسميا غياب خمسة لاعبين دفعة واحده عن مواجهة نادي غرناطة القادمة في الدوري الإسباني. الخمسة لاعبين الغائبين عن ريال مدريد ض غرناطة بالدوري الإسباني واللاعبين الذين سيغيبون عن مواجهة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني هم: "تيبو كورتوا ومارسيلو وناتشو وميندي وماركو أسينسيو". Advertisements وسيغيب هؤلاء اللاعبين عن مواجهة ريال مدريد ضد غرناطة بسبب تعرضهم إلى الإصابة. موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطه يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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