شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن مدرب برشلونة في حالة رحيل فالفيردي والان مع التفاصيل
كشفت قناة "TNT" الأرجنتينية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع مارسيلو جاياردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني لتولي مهمة تدريب الفريق.
رحيل فالفيردي عن تدريب برشلونة
وأشارت القناة إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الحالي قد يرحل عن تدريب الفريق في حالة إستمرار أداء ونتائج الفريق السيئين في الفترة القادمة.
مفاجأة بشأن تدريب مارسيلو جاياردو لبرشلونة
وكشفت القناة عن مفاجأة أخرى بشأن تدريب مارسيلو جاياردو في حالة رحيل فالفيردي وهي أن المدرب قد لا يوافق على عرض الفريق الإسباني بسبب انشغاله في الفترة الحالية بمباراة نصف نهائي ليبرتادوريس ضد بوكاجونيورز، وينتهي عقد مارسيلو جاياردو مع نادي ريفر بليت بنهاية عام 2021 القادم.
ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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