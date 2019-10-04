اخبار الرياضه

سان جيرمان يفتقد مبابي مجددا أمام أنجيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع سان جيرمان يفتقد مبابي مجددا أمام أنجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيليان مبابي

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن لاعبه كيليان مبابي يعاني من مشكلة جديدة في الفخذ وسيغيب عن مواجهة الفريق على ملعبه أمام أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا السبت.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة قبل مباراة المتصدر مع أنجيه صاحب المركز الثاني "لن يتمكن من اللعب غدا. وتابع "ليست انتكاسة. ربما تكون رد فعل لتمزق عضلي سابق في الفخذ. هذا الشعور يحد من حركته ويؤثر على طريقة لعبه.

"إنه رد فعل طبيعي من الجسد لحصص التدريب وخوض المباريات. مع العلاج لبضعة أيام سيكون جاهزا مرة أخرى."

وغاب مبابي لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ وعاد بديلا في الشوط الثاني في الفوز 1-صفر على مستضيفه بوردو مطلع الأسبوع.

Advertisements

وسيعتمد سان جيرمان على وماورو ايكاردي اللذين سجلا آخر ثلاثة أهداف للفريق فيما بينهما حيث تأجلت مرة أخرى عودة إدينسون كافاني من إصابة في الفخذ.

وقال توخيل "لا يشعر بألم لكنه أبلغني بانه لم يتعاف تماما بعد".

وتابع "يجب أن نقرر إذا ما كنا سنجازف بالدفع به أو ننتظر عشرة أيام أخرى لتجهيزه لمباراة نيس (18 اكتوبر)".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يفتقد مبابي مجددا أمام أنجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا