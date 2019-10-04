انت الان تتابع سان جيرمان يفتقد مبابي مجددا أمام أنجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيليان مبابي

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن لاعبه كيليان مبابي يعاني من مشكلة جديدة في الفخذ وسيغيب عن مواجهة الفريق على ملعبه أمام أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا السبت.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة قبل مباراة المتصدر مع أنجيه صاحب المركز الثاني "لن يتمكن من اللعب غدا. وتابع "ليست انتكاسة. ربما تكون رد فعل لتمزق عضلي سابق في الفخذ. هذا الشعور يحد من حركته ويؤثر على طريقة لعبه.

"إنه رد فعل طبيعي من الجسد لحصص التدريب وخوض المباريات. مع العلاج لبضعة أيام سيكون جاهزا مرة أخرى."

وغاب مبابي لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ وعاد بديلا في الشوط الثاني في الفوز 1-صفر على مستضيفه بوردو مطلع الأسبوع.

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وسيعتمد سان جيرمان على نيمار وماورو ايكاردي اللذين سجلا آخر ثلاثة أهداف للفريق فيما بينهما حيث تأجلت مرة أخرى عودة إدينسون كافاني من إصابة في الفخذ.

وقال توخيل "لا يشعر بألم لكنه أبلغني بانه لم يتعاف تماما بعد".

وتابع "يجب أن نقرر إذا ما كنا سنجازف بالدفع به أو ننتظر عشرة أيام أخرى لتجهيزه لمباراة نيس (18 اكتوبر)".