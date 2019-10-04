شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يحصل على راحة من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس، في مباراة مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، منح شيكابالا راحة بعد شكواه من شد وخروجه من اللقاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
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