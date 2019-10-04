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الأهلي ينهي مرانه على استاد أسوان

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، خاض الفريق مرانه على ملعب استاد أسوان الذي يستضيف المباراة التي من المقرر أن تقام في الثالثة عصر غدا السبت.

وكان الأهلي قد وصل إلى مطار أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادًا للمباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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