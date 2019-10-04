شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي مرانه على استاد أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، خاض الفريق مرانه على ملعب استاد أسوان الذي يستضيف المباراة التي من المقرر أن تقام في الثالثة عصر غدا السبت.

وكان الأهلي قد وصل إلى مطار أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادًا للمباراة.