شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والإسماعيلي يترقبان قرعة ثمن نهائي كأس محمد السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة دور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بت تركي الفيصل، رئيس الاتحاد، غدًا السبت، بمدينة الرياض، وبحضور مندوبي الفرق المتأهلة لهذا الدور.

وصعد الإسماعيلي لهذا الدور بعد عبور عقبة أهلي بني غازي الليبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الفوز على العربي الكويتي ذهابا وإيابا بمجموع 3-0.

وكانت أندية الاتحاد السكندري والإسماعيلي «مصر»، الجزيرة والوصل «الإمارات»، الشرطة والقوة الجوية «العراق»، الاتحاد والشباب «السعودية»، شباب الأردن «الأردن»، المولودية «الجزائر»، الرجاء البيضاوي والوداد وأولمبيك أسفي «المغرب»، المحرق «البحرين» والترجي «تونس»، ونواذيبو «موريتانيا»، قد تأهلت لثمن النهائي.