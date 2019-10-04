باريس سان جيرمان يعلن غياب مبابي أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

الجمعة 4 أكتوبر 2019 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة رسميا غياب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق عن مواجهة نظيره نادي انجيه القادمة في الدوري الفرنسي. وأكد نادي باريس سان جيرمان أن مبابي سيغيب عن مباراة انجيه في الدوري الفرنسي بسبب معاناته من إصابة وعدم اكتمال جاهزيته بعد لخوض المباريات.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه ويستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نادي انجيه غدا السبت في الخامسة والنصف ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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