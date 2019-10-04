الجمعة 4 أكتوبر 2019
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة رسميا غياب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق عن مواجهة نظيره نادي انجيه القادمة في الدوري الفرنسي.
وأكد نادي باريس سان جيرمان أن مبابي سيغيب عن مباراة انجيه في الدوري الفرنسي بسبب معاناته من إصابة وعدم اكتمال جاهزيته بعد لخوض المباريات.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه
ويستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نادي انجيه غدا السبت في الخامسة والنصف ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.
ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعلن غياب مبابي أمام أنجيه في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.