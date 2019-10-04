المنتخب الأولمبى يواجه جنوب أفريقيا وديا...

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جدة - عمرو شويل تقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لمباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري بالقاهرة فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة. وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا. Advertisements تقام وديتي منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالقاهرة ، والأقرب إقامته باستاد القاهرة. وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على تأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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