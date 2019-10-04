شكرا لقرائتكم وفاة والد سيد معوض وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب بالفيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ,كتب سيد معوض على صفحته بتويتر قائلاً "إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي و أغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة و أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء. وسيتم تشييع جنازة والد سيد معوض عقب صلاة المغرب بالفيوم. Advertisements ويتولي سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و طارق مصطفي و أيمن طاهر.

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