شكرا لقرائتكم إمام عاشور يخضع لبرنامج مكثف فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك، تدريبات إضافية بعد مشاركته مع زملائه فى المران وحرص اللاعب على الاستمرار فى التدريبات بناءً على رغبة ميتشو المدير الفني للزمالك والذي يضع له تدريبات مكثفة لتجهيزه بالشكل الأنسب.

وكان إمام عاشور قد شارك أساسيا مع الزمالك بالأمس فى مواجهة مصر المقاصة، فى الجولة الثانية بالدورى الممتاز، قبل استبداله فى الشوط الأول بالدفع بالمغربى خالد بوطيب بدلا منه وأوضح ميتشو إن ذلك التغيير بسبب إصابة إمام عاشور فى الأنف بينما خاض لاعبو الذين شاركوا فى مباراة مصر للمقاصة أمس الخميس، تدريبات خفيفة على هامش مران الفريق اليوم وقرر ميتشو المدير الفني للزمالك خوض هؤلاء اللاعبين جزءً من المران حتى لا يتعرضوا للإجهاد واستكمل بقية لاعبي الزمالك، المران بشكل طبيعي.

فيما حرص المدير الفنى للزمالك على متابعة مشاركة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك فتحي في التدريبات كاملة وحرص ميتشو على متابعة حالة مصطفى فتحى ومدى جاهزيته وظهر اللاعب في حالة طيبة للفترة المقبلة، بعد عودته للأبيض عقب غياب لفترة طويلة بعد إجرائه جراحة فى الركبة

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وأكد المدير الفني للزمالك في جلسة قصيرة مع مصطفى فتحى أهمية جاهزيتة للفترة المقبلة من أجل المشاركة واستفادة الفريق من جهوده وعليه أن يسير خطوة بخطوة للوصول إلى أعلى المراحل والمستويات الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، بعد حقق الفريق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.