مران الأهلي فى أسوان ..فايلر يتحدى الملل بـ"تدريب يد" وفقرة للحراس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة ترفيهية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري. وأدى اللاعبون فقرة كرة اليد بالقدم في إطار تخفيف حدة التدريبات في ظل تلاحم المباريات. Advertisements فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى للفريق مرانا قويا لحراس الفريق؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري. وشهد المران تنفيذ فقرات فنية متنوعة شارك بها محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب. ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري ، فيما خسر أسوان 2/3 من المقاصة في الجولة الإولى وتعادل سلبياً مع إف سي مصر في الجولة الثانية.

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