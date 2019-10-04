شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لازم وقفة عاجلة.. كل الأندية " مطلعة دخان" من الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على أزمات الحكام في الدوري العام عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وذلك بعد مرور جولتين فقط من المسابقة المحلية في نسختها الجديدة رقم 61.

وغرد عامر عبر تويتر قائلا: "الاندية كلها مطلعة دخان من الحكام عد الثلاثة الكبار لايمكن ان يستمر الوضع بهذا الوضع ، لازم وقفة عاجلة".

واشتكى فرج عامر من سوء الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتي أقيمت في الجولة الماضية على ملعب الجبل الأخضر وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

كان سموحة قد خسر في الجولة الأولى من الدوري العام أمام النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث يمتلك الفريق السكندري نقطة واحدة في رصيده حتى الأن.

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ويطمح سموحة في اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري بعد أن نجا من الهبوط في الموسم الماضي، بعد تولي حسام حسن مسئولية الارة الفنية للفريق السكندري.

يذكر أن مصر المقاصة كان قد اشتكى من قرارت محمد عادل حكم مباراة المقاصة والزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، حيث يرى مسئولو الفريق الفيومي أن الحكم تغاضى عن احنساب ركلتي جزاء للمقاصة.