شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يقود منتخب الصالات للفوز على البحرين ودياً 2 /1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد على منتخب البحرين ودياً بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الودي الذى أقيم بالبحرين، أحرزهما محمود شوبير و أحمد عبد القادر. يترأس بعثة منتخب الصالات سحر عبد الحق عضو مجلس لإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ويقود الفريق هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش إخصائي علاج طبيعي و أحمد حسن مسئول مهمات. يخوض منتخب مصر لكرة الصالات ودية ثانية غداً أمام البحرين ثم وديتين يومي 8 و 9 أمام الإمارات بالإمارات. Advertisements وضم هشام صالح 14 لاعب لرحلات البحرين والإمارات وهم : حراسة المرمي جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون. اللاعبين : المعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد.

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