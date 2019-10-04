شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن مران الزمالك وعودة أوباما قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك على راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح شيكابالا راحة بعد شكواه من شد وخروجه من اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

فيما شهدت تدريبات الزمالك، مشاركة يوسف أوباما بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز للإصابة وانتظم أوباما في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران الذي يقام حاليا على ملعب النادى بينما أدى محمد حسن لاعب وسط الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب ويخضع حسن لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بالتساوى مع بيراميدز والأهلى أصحاب المركزين الأول والثانى على الترتيب ولكن يتفوقان بفارق الأهداف عن الزمالك.