شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي قبل مواجهة "زهرة الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان على متابعة جانبًا من المران الجماعي للأهلي والذي أقيم عصر اليوم السبت على استاد أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان "زهرة الجنوب" في الثالثة غدا السبت على استاد أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

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وعقد مدير أمن أسوان جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ للتأكيد على الترتيبات الخاصة بالمباراة وتوفير كل ما يلزم خلال اللقاء.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري ، فيما خسر أسوان 2/3 من المقاصة في الجولة الإولى وتعادل سلبياً مع إف سي مصر في الجولة الثانية.