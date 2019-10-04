شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ..استاد القاهرة يستضيف ودية المنتخب الأول أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الموافقة على استضافة استاد القاهرة لودية منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام فى الكاميرون.
يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى يوم الأحد أسماء اللاعبين المحليين لمعسكر مباراة بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
من المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا بعدما سبق وأعلن اختيار 4 محترفين هم محمود تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا.
ويخوض المنتخبان الأول والأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت وتحديدا فى الفترة من 7 حتى 15 اكتوبر، إلا أن المنتخب الأولمبى مقبل على بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد 2020.
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